Vorbörse SchweizSMI wird Aufwärtstrend fortsetzen

Die Schweizer Börse wird am Mittwoch leicht höher erwartet. Im Fokus der Anleger stünden die Firmenbilanzen, sagten Händler. "Und diese sehen insgesamt bisher nicht schlecht aus", sagte ein Händler. Enttäuschungen habe es bisher kaum gegeben. Zudem seien die Vorgaben aus den USA, wo die Wall Street erneut Kursrekorde verzeichnete, und aus Fernost freundlich.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,1 Prozent höher mit 8378 Punkten. Der SMI Future notierte mit 8313 Zählern um 0,2 Prozent fester. Am Dienstag war der Leitindex um 0,5 Prozent gestiegen.

Bei den meisten US-Unternehmen habe sich die Erholung, die im dritten Quartal eingesetzt habe, in den letzten drei Monaten 2016 fortgesetzt, hiess es in "Research Daily" der Credit Suisse. Aus Europa gebe es erste Anzeichen, dass es in eine ähnliche Richtung gehen könnte.

Im vorbörslichen Handel nannten Händler für die Aktien von Swisscom einen um 1,5 Prozent höheren Kurs. Der Telekomkonzern hat dank Sondereffekten und Sparrunden den Gewinn deutlich gesteigert und will eine unveränderte Dividende von 22 Franken je Aktie ausschütten.

Für die Anteile von ABB wurde ein leicht höherer Aktienkurs indiziert. Der Elektrotechnikkonzern hat seinen Auftragsschwund im vierten Quartal vorerst gestoppt. Der Nettogewinn konnte sich auf 489 Millionen Dollar mehr als verdoppeln. Dennoch blieb ABB beim Überschuss deutlich hinter den Erwartungen der Analysten zurück.

Auch der Aktienkurs von Syngenta wurde ein wenig höher indiziert. Der Agrarchemiekonzern rechnet nicht mit einer weiteren Verzögerung bei der Übernahme durch ChemChina. Die für den Deal ausschlaggebenden Genehmigungsprozesse in den USA und der EU machten gute Fortschritte, sagte Syngenta-Chef Erik Fyrwald am Mittwoch zur Nachrichtenagentur Reuters. Syngenta geht von einem Abschluss der Transaktion im zweiten Quartal dieses Jahres aus.

(cash/Reuters)