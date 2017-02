Vorbörse SchweizSMI wird unverändert loslegen - Warten auf Trump-Rede

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse 0,1 Prozent zu. Am Montag hatte der Schweizer Leitindex um 0,1 Prozent tiefer bei 8521 Punkten geschlossen.

Viele Investoren erhoffen sich von der Trump-Rede Details zu seinen im Wahlkampf versprochenen Infrastrukturmassnahmen und Steuererleichterungen. Er hat bereits angekündigt, mehr Geld für Verteigigung ausgeben zu wollen, dafür werde es Budgetkürzungen unter anderem im Umweltamt geben.

Von Konjunktur-Seite stehen die Konsumentenpreise für die Euro-Zone auf den Terminkalendern. Sie könnten Aufschluss darüber geben, wie lange die EZB noch an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten wird.

Einzig Swiss Re fällt etwas auf

Vorbörslich bewegt sich am SMI nur wenig. Einzig Swiss Re sticht mit plus 0,5 Prozent etwas aus der Masse heraus. Und dies trotz Herunterstufung der Swiss Re-Aktie von Société Générale auf Sell von Hold. Das 12-Monats-Kursziel lautet neu 85 (vorher102) Franken.

Sämtliche anderen SMI-Titel legen vorbörslich sehr minim in der Spanne von 0 bis 0,1 Prozent zu.

An der Wall Street drehten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ins Plus. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent höher, während der Nasdaq 0,3 Prozent gewann. Der S&P500 stieg um 0,1 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 0,1 Prozent auf 19.119 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite blieb fast unverändert bei 3230 Punkten.

(cash/Reuters)