Die Börsen dürften sich demnach im Spannungsfeld zwischen einerseits Sorgen um die Konjunktur und andererseits Hoffnungen auf Zinssenkungen der großen Notenbanken bewegen.

"Die einen halten sich mit Käufen zurück, um nicht von den nächsten potenziellen Stimmungsschwankungen eines US-Präsidenten Donald Trump auf dem falschen Fuß erwischt zu werden", erläuterte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. "Verkaufen will aber auch so recht niemand in der Angst, dann nicht mehr investiert zu sein, wenn sich der Börsenzug wieder rasant in Bewegung setzt."

In der abgelaufenen Woche gewann der Swiss Market Index 0,8 Proeznt, der Dow Jones 1,2 Prozent und der deutsche Dax unter anderem dank der Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China 1,4 Prozent. Da der Teufel aber wie so oft im Detail stecke, sei eine schnelle Lösung in dem Konflikt nicht zu erwarten, sagte Volkswirtin Stephanie Kelly vom Vermögensverwalter Aberdeen Standard. Trump könnte die Verkündung eines Deals bis Sommer 2020 verzögern, um seine Chancen für eine Wiederwahl zu verbessern.

Kurzfristige positive Impulse für die Aktienmärkte verspricht sich Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets von der nahenden Bilanzsaison. "Es könnte hier den gleichen Effekt geben wie vor drei Monaten, als Unternehmen aufgrund der geringen Erwartungshaltung ein leichtes Spiel hatten, Analysten und Anleger positiv zu überraschen, indem sie demonstrierten, dass das Quartal so schlimm ja eigentlich gar nicht gelaufen ist."

In der neuen Woche öffnen allerdings nur vereinzelte grössere Unternehmen ihre Bücher. Hierzu gehören der US-Getränkehersteller Pepsi (Dienstag) und der deutsche Zucker-Produzent Südzucker (Donnerstag). In der Schweiz bringt Ems-Chemie am Freitag die Halbjahreszahlen.

Geldpolitik im Blick

Für anhaltenden Gesprächsstoff sorgt zudem die Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB). Bei der Fed gilt eine Zinssenkung Ende des Monats als ausgemachte Sache. Ein solcher Schritt könne Trump allerdings dazu ermutigen, seine protektionistische Politik zu forcieren, warnte Martin Hüfner, Chef-Volkswirt des Vermögensverwalters Assenagon. Denn eine Lockerung der Geldpolitik wirke den Risiken einer Konjunkturabkühlung durch verschärfte Handelskonflikte entgegen.

Vor diesem Hintergrund werden Börsianer jedes Wort der am Mittwoch zur Veröffentlichung anstehenden Fed-Sitzungsprotokolle auf die Goldwaage legen. Außerdem werden sie die zahlreichen Auftritte führender US-Notenbanker aufmerksam verfolgen. Einen Tag nach der Fed veröffentlicht die EZB die Mitschriften ihrer jüngsten geldpolitischen Beratungen. Auch diese werden Investoren aufmerksam lesen, da sie die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung Ende des Monats bislang auf knapp 50 Prozent taxieren.

Die Investoren werden auch die Konjunkturdaten auf entsprechende Hinweise abklopfen. "In den USA ist die Inflation wohl auch im Juni moderat geblieben", sagte Commerzbank-Volkswirt Christoph Balz. "Damit rücken Zinssenkungen der Fed näher." Ähnliches gelte für die EZB. Die Experten der Commerzbank rechnen für Ende Juli mit einer Absenkung des EZB-Einlagensatzes auf minus 0,6 von derzeit minus 0,4 Prozent.

(Reuters)