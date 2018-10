"Die Erwartungen an die Entwicklung der Unternehmensgewinne waren zu Beginn der Berichtssaison einfach zu hoch", sagt Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. "Nach den nun überwiegend enttäuschenden Ergebnissen und Ausblicken ist die Hoffnung auf eine Erholungsrally verflogen."

Belastend für die Stimmung blieben zudem die bekannten Themen wie der Haushaltsstreit EU/Italien, der Handelsstreit USA/China und die Unsicherheiten rund um den Brexit.

Die Stimmung der Investoren seit derzeit mehr als angeknackst, urteilt Aktienstratege Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. In der alten Woche verloren der US-Leitindex Dow Jones und der deutsche Dax je rund 3 Prozent, der Swiss MArkt Index gab um 2,3 nach. Der breiter gefasste US-Index S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq gaben je etwa vier Prozent nach.

Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com, ist etwas zuversichtlicher. Zwar sehe es nach dem jüngsten Kursrutsch so aus, als ob die Aktienrally der vergangenen Jahre beendet sei. "Dem Bullen ist die Puste aber noch nicht komplett ausgegangen." Das Tier steht an der Börse für die Optimisten.

Eine Entspannung bei der US-Inflation in den kommenden Monaten könnte die Spekulationen auf raschere Zinserhöhungen der Notenbank Fed dämpfen und damit den Aktienbörsen neuen Schub verleihen, sagt Wilson. Damit sei ein Bärenmarkt vorerst nicht zu erwarten. Meister Petz symbolisiert fallende Kurse.

Flut von Firmenzahlen

In der neuen Woche rollt auch wieder eine neue Welle von Firmenbilanzen auf Investoren zu. In den USA öffnen unter anderem Facebook (Dienstag) und Apple (Donnerstag) ihre Bücher. In der Schweiz bringen etwa Credit Suisse, Swisscom und Swss Re die Zahlen (alle am Donnerstag)

Unabhängig davon veröffentlichen Europäische Zentralbank (EZB) und die Bankenaufsicht EBA am Freitag nach Börsenschluss die Ergebnisse ihres Bankenstresstests. Durchfallen kann dabei kein Institut. Geprüft wird, ob die Geldhäuser ihre Kapitalpuffer für künftige Krisen vergrößern müssen.

Das Highlight bei den Konjunkturdaten liefern die US-Beschäftigtenzahlen am Freitag. Befragte Analysten rechnen für Oktober mit einer Beschleunigung des Stellenaufbaus auf 189.000 von 134.000 im Vormonat. Einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten liefern am Mittwoch die Zahlen der privaten Arbeitsagentur ADP. Zum Wochenstart stehen die Einkommen und Konsumausgaben auf dem Terminplan. Von diesen Zahlen erhoffen sich Investoren Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Anzahl der erwarteten nächsten US-Zinserhöhungen. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

(Reuters/cash)