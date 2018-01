Mit Spannung wartet die Wall Street auf die jährliche Ansprache von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress. Nachdem Trump seine Steuerreform umgesetzt hat, sei von der diesjährigen "State of the Union" am Dienstag aber nicht so viel zu erwarten, sagen Börsianer. Nach Trumps erster Rede im letzten Jahr hatten die Kurse zugelegt. Der US-Präsident äusserte sich gemässigter als zuvor erwartet worden war.

Höhepunkt bei den Konjunkturdaten in der neuen Börsenwoche sind die US-Beschäftigtenzahlen am Freitag. Einen Vorgeschmack hierauf liefern die Daten der privaten US-Arbeitsagentur ADP am Mittwoch. Von Reuters befragte Analysten rechnen mit dem Aufbau von 175.000 Stellen. Bei den Löhnen erwarteten sie aber keine grösseren Steigerungen. Börsianer warten zudem auf die Statistik zu den Ausgaben der US-Verbraucher am Montag. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrössten Volkswirtschaft. Hier sagen Experten eine Verlangsamung des Wachstums auf 0,4 von zuvor 0,6 Prozent voraus.

Diesseits des Atlantik stehen die deutschen (Dienstag) und europäischen (Mittwoch) Inflationsdaten auf dem Terminplan. Die für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) wichtige Kernrate ohne Berücksichtigung der stark schwankenden Energie- und Lebensmittelpreise wird den Prognosen zufolge bei einem Prozent und damit weiterhin deutlich unter dem Notenbank-Ziel von knapp zwei Prozent liegen.

Bilanzsaison kommt auf Touren

Darüber hinaus prasseln erneut zahlreiche Firmenbilanzen auf Investoren ein. Aus dem Schweizer Markt öffnen KTM Industries, Santhera (beide Montag), BC Jura (Dienstag), Julius Bär, Lonza, Bucher, Gurit, Hügli, Rieter, Titlisbahnen (jeweils Mittwoch), Roche und Luzerner KB (beide Donnerstag) ihre Bücher.

Aus dem Ausland legen unter anderem Hennes & Mauritz (H&M), Siemens, Infineon (Mittwoch), Daimler, Royal Dutch Shell (beide Donnerstag) und Deutsche Bank (Freitag) Ergebnisse vor. An der Wall Street veröffentlichen Microsoft, Facebook (jeweils Mittwoch) sowie Apple und die Google-Mutter Alphabet (jeweils Donnerstag) Zahlen.

Yellens letzter grosser Auftritt

Ferner berät die US-Notenbank (Fed) über ihre Geldpolitik - zum letzten Mal unter Führung der aktuellen Chefin Janet Yellen. "Eine Änderung der Leitzinsen ist nicht zu erwarten", sagt Commerzbank-Volkswirt Bernd Weidensteiner. "Jerome Powell, der designierte Nachfolger Yellens, wird zunächst auf dem von Yellen vorgezeichneten Weg weitergehen." Weidensteiner rechnet daher - wie von der Fed signalisiert - mit drei US-Zinserhöhungen im laufenden Jahr.

(cash/Reuters)