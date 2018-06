"So lange die Situation unübersichtlich bleibt, dürften sich viele Anleger wohl erst einmal weiter mit Käufen zurückhalten", sagt Thomas Metzger, Chef der Vermögensverwaltung des deutschen Bankhauses Bauer. In der alten Woche verloren der Swiss Market Index und der deutsche DAX beide rund 1,6 Prozent, während der Dow Jones nur 0,5 Prozent nachgab.

Die Regierungsbildung in Italien sorgte für gemischte Gefühle. Einerseits zeigten sich Anleger erleichtert darüber, dass die Hängepartie erst mal beendet ist. Experten warnten aber vor zu viel Optimismus. Die geplanten höheren Staatsausgaben der Koalition aus populistischer 5-Sterne-Bewegung und der rechten Lega könnten die Europäische Union weiterhin vor große Herausforderungen stellen, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader.

Im Kabinett ist als Europaminister zudem der ausgewiesene Euro-Gegner Paolo Savona vertreten. Gegen dessen Nominierung für das Schlüsselressort Wirtschaft und Finanzen hatte Staatspräsident Sergio Mattarella zuvor sein Veto eingelegt. Über ein Drittel der Deutschen fürchtet einer Umfrage zufolge wegen der Entwicklung in Italien eine neue Euro-Krise, berichtete der "Focus". EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker trat dem entgegen.

Die Oekonomen der Privatbank Union Bancaire Privee sehen ebenfalls nicht so schwarz. Die Euro-Zone sei heute in einem besseren Zustand als 2007. "Eine Vertrauenskrise würde jedoch zu einer Schwächung des Euros führen." Die Gemeinschaftswährung verbilligte sich in den vergangenen Woche zeiweise bis auf unter 1,14 Franken. Gegen den Dollar wurde der Euro bis auf 1,17 schwächer. Analysten der schwedischen Bank SEB gehen davon aus, dass sich der Euro bis zum Ende des dritten Quartals auf 1,10 Dollar abschwächt.

Handelsstreit als Belastung

Eine Belastungsprobe für den Euro und den Aktienmarkt ist nach Ansicht von Fachleuten insbesondere der Handelsstreit mit den USA. Die EU und Kanada kündigten als Reaktion auf die von den USA verhängten Importzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte Klagen vor der Welthandelsorganisation WTO an. Die Partnerländer der USA verurteilten die amerikanische Entscheidung bei einer G7-Finanzministerkonferenz in Kanada als rechtswidrig und nicht hinnehmbar.

Auch Spanien steht im Fokus der Anleger. In dem südeuropäischen Land wurde der Sozialdemokrat Pedro Sanchez neuer Ministerpräsident nachdem sein Vorgänger Mariano Rajoy gestürzt wurde. Allerdings zeichnet sich damit die Bildung einer instabilen Minderheitsregierung ab, die jedoch anders als in Italien nicht von EU-kritischen Kräften getragen wird. Zudem hat das Parteienbündnis, das die Abwahl von Rajoy unterstützte, kein gemeinsames politisches Konzept.

Bei den Konjunkturdaten steht die neue Woche im Zeichen der Auftragseingänge. Den Anfang machen am Montag diejenigen für langlebige US-Güter. Es folgen die Bestellungen der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (Mittwoch) sowie der gesamten Industrie (Donnerstag). Am Dienstag stehen die europäischen Einzelhandelumsätze auf dem Terminplan.

Unternehmensseitig wird es mit dem Auslaufen der Bilanzsaison ruhiger. Im Auge behalten Anleger die Deutsche Bank, deren Aktien am Donnerstag einbrachen und mit 9,16 Euro den niedrigsten Schlusstand aller Zeiten markiert hatten. Auslöser war ein Bericht des "Wall Street Journal", demzufolge die US-Notenbank (Fed) das US-Geschäft des Instituts schon vor einem Jahr als "in schwierigem Zustand" eingestuft hatte. "Die Nachrichten zeigen, dass die Deutsche Bank von den US-Behörden enorm unter Druck gesetzt wird", sagte Branchenanalyst Thomas Hallett vom Investmenthaus Keefe, Bruyette & Woods. Zudem senkte die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) die Bonitätsnote der Bank.

(Reuters)