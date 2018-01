Auch im Dezember lag die durchschnittliche Performance der Vorsorgewerke nach Abzug von Gebühren mit 0,62% im Plus. Dabei schnitt die Gruppe der Kassen mit verwalteten Vermögen von unter 300 Mio CHF mit einer Rendite von +0,70% am besten ab, gefolgt von den Kassen mit Vermögen zwischen 300 Mio und 1 Mrd (+0,56%). Die grossen Kassen, die Vermögen von mehr als 1 Mrd verwalten, erzielten eine Monatsperformance von +0,55%.

Im Gesamtjahr resultierte derweil eine durchschnittliche Rendite von 7,82%. Nach der Grösse der Pensionskassen betrachtet, erreichten auch hier die "kleineren" Einrichtungen mit 8,35% mit ziemlich deutlichem Abstand die beste Anlageperformance. Die mittelgrossen Kassen weisen eine Jahresrendite von 7,59% aus und die grössten von 7,25%.

Der mit Abstand wichtigste Performance-Treiber seien 2017 die anziehenden Aktienmärkte gewesen, hält die UBS fest. Trotz Risiken, wie den Wahlen in Frankreich und Deutschland oder den geopolitischen Brandherden im Fernen und Nahen Osten, sei die globale Konjunktur robust gewachsen. Derweil hätten in der Schweiz die Negativzinsen auf die Renditen gedrückt. Auf globaler Ebene lieferten Anleihen laut UBS ein ansehnliches Ergebnis.

Die Schweizer Aktien rentierten in den Portefeuilles der Pensionskassen im Gesamtjahr mit 20,8% und globale Aktien erzielten ein Plus von 20,2%. Bei der Entwicklung der Anleihen zeigt sich ein anderes Bild: Anleihen in Schweizer Franken erzielten eine Rendite nur eine von 0,06% und Anleihen in anderen Währungen von immerhin 4,65% auf Jahressicht. Gut entwickelten sich auch die Immobilienanlagen (+5,98%), während einzig Hedge Funds-Anlagen (-3,44%) das Jahr im Minus abgeschlossen haben.

Die Zentralbanken hätten mit Blick auf die Geldpolitik und die Entwicklungen an den Finanzmärkten sehr behutsam agiert, was sich dieses Jahr kaum ändern dürfte, so die UBS weiter. Die Experten erwarten daher auch für 2018 ein breit abgestütztes Wirtschaftswachstum, von dem Aktien weiterhin profitieren dürften.

(AWP)