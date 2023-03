Zur erwarteten Entwicklung im laufenden Jahr äussert sich die Bank in der Mitteilung nicht. ES heisst in Bezug auf den Ausblick lediglich, dass man an der Strategie 2026 und an den langfristigen Ambitionen festhalte. Die finanziellen Ziele für 2026 würden jedoch aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten und des sich verändernden Marktumfelds neu kalibriert.