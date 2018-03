Der Kauf einer Einheit mit verwalteten Vermögen (AuM) von 50 Mrd bis 100 Mrd CHF sei kein finanzielles Problem, meinte Präsident Ilan Hayim in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Wolle man in eine höhere Liga der Vermögensverwalter vorrücken, so müsse die Bank eine oder mehrere kleinere Akquisitionen tätigen, sagte Hayim.

Die Bank sehe viele potenzielle Übernahmen an, wobei das Risikoprofil und die Qualität der Mitarbeitenden wichtige Faktoren seien. Eine Grossübernahme sei aber keine "Obsession", sagte er. Übernahmen seien zudem sicherlich nicht auf die Schweiz beschränkt, sondern könnten etwa auch Transaktionen in Asien umfassen. Safra Sarasin zahle keine Dividenden aus und müsse einen jährlichen Gewinn von 300 bis 400 Mio CHF reinvestieren.

Im vergangenen Jahr hatte Safra Sarasin das Private Banking-Geschäft der israelischen Bank Hapoalim in der Schweiz und Luxemburg übernommen und im Jahr 2016 das Private Banking der Credit Suisse in Monaco und in Gibraltar.

(AWP)