"Die Zukunft von Volkswagen wird sich auf dem chinesischen Markt entscheiden", sagte Diess, der in diesem Monat persönlich die strategische Führung des China-Geschäfts übernehmen wird, am Montag vor Journalisten in Peking. Dass er China zur Chefsache erklärt hat, begründete Diess dabei vor allem mit den grossen Veränderungen, die sich derzeit auf dem grössten Automarkt der Welt abspielen.

Über viele Jahre hätten internationale Autobauer ihre Technologie von aussen auf den chinesischen Markt gebracht und dort lokalisiert. Doch nun spiele sich Innovation zunehmend direkt in China ab, wo Fähigkeiten etwa in der E-Mobilität oder bei selbstfahrenden Autos schon "weit entwickelt" seien. Volkswagen werde daher seine Strategie anpassen und mehr direkt in China forschen.

(AWP)