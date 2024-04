VW könne in den nächsten Jahren noch gut an Verbrennerautos verdienen, da sich auch in China das Wachstum bei Elektroautos abschwäche, erklärte Daniel Schwarz, Analyst von Stifel Research. «Bei Elektroautos wird VW auf absehbare Zeit keine Marktanteile gewinnen, da das Angebot fehlt.» Die Schwäche von Volkswagen in China bringe die Erträge unter Druck. «China war lange Zeit mit Abstand der profitabelste Markt, inzwischen haben sich die Margen denen in Europa angeglichen.»