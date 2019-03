Das erwartet Daisuke Karakama, Chefökonom bei Mizuho Financial Group. Die Entwicklung dürfte dem Euro mit der Zeit einen psychologischen Schub geben, so Karakama weiter. Die grösste Volkswirtschaft im Euroraum hat mittlerweile rund 15 Jahre einen grösseren Handelsbilanzüberschuss als Japan erwirtschaftet, belegen Daten vom Internationalen Währungsfonds. Karakama erwartet, dass der Trend weiter Bestand hat.

Japan ist seit mehr als einem Vierteljahrhundert der weltweit grösste Nettogläubiger. Die Entwicklung ist die Folge von jahrzehntelangen Handelsbilanzüberschüssen, die dazu geführt haben, dass Investoren und Unternehmen aus Japan Vermögenswerte im Ausland erworben haben. Indem Nippon diesen Status verliert, könnte der Yen in turbulenten Marktphasen den Status eines sicheren Hafens einbüssen, der Euro sollte im Gegenzug davon profitieren, argumentiert Karakama.

"Wenn Deutschland grösster Gläubiger wird, hat dies Symbolcharakter" und werde den Euro widerstandsfähig machen, sagte Karakama in einem Interview in Tokio in der Vorwoche. "Spekulanten werden den Yen nicht wählen, wenn ein symbolischer Grund für den Kauf wegfällt."

Karakama wies darauf hin, dass der Euro zum Dollar niemals die Parität erreicht hat - einigen Prognosen zum Trotz. Im vergangenen Jahrzehnt ist der Euroraum durch die Schuldenkrise geschlittert. Weiterhin bestehen in Italien und Griechenland erhebliche wirtschaftliche und finanzielle Schwierigkeiten, was die Attraktivität der Gemeinschaftswährung tendenziell trübt.

Einstweilen ist der Status des Yen als Fluchtwährung in turbulenten Zeiten intakt: Im Zuge der weltweiten Aktienmarktturbulenzen im vierten Quartal 2017 war der Yen die Währung mit der besten Wertentwicklung in der Gruppe der G-10-Devisen. Japan verfügte Ende 2017 über Netto-Aktiva in Höhe von über 328,4 Billionen Yen (2,64 Billionen Euro). Zum Vergleich: Deutschland hatte Forderungen in Höhe von 261,2 Billionen Yen (2,1 Billionen Euro) und China kam auf den dritten Platz. Die Daten stammen vom japanischen Finanzministerium und wurden im Mai 2018 vorgelegt.

Da die Wirtschaft in Europa mit Deutschland an der Spitze in zunehmendem Umfang von Ausfuhren abhängig sei und die Überschüsse steigen, werde der Wechselkurs für die Region an Bedeutung gewinnen, erwartet Karakama. "Die EZB wird sensibler mit Blick auf die Währung, ähnlich der Bank of Japan. Das ist ein Aspekt, wo sich eine Japan vergleichbare Entwicklung potenziell verstärkt. Diese bereitet Sorgen", fasst der Ökonom seine Einschätzung zusammen.

(Bloomberg)