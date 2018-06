Er setzt darauf, dass die britische Währung gegenüber dem Euro zulegen wird. Er geht davon aus, dass zu viele schlechte Nachrichten beim Pound Sterling bereits eingepreist sind. Trotz des anhaltenden Dramas im britischen Parlament über das Brexit-Gesetz von Premierministerin Theresa May und enttäuschender Daten erwartet Athey, dass der in dieser Woche erreichte Kompromiss mit den Rebellen in ihrer Partei die Risiken verringern wird.

“Im Hinblick auf den Brexit erwarte ich, dass eine vernünftige Lösung gefunden wird, da dies im Interesse aller ist und die Wirtschaft voll ausgelastet ist und daher die Bank of England straffen muss”, sagte Athey.

Athey erwartet, dass das Pfund sich in den nächsten sechs Monaten auf 86 Pence pro Euro festigt und in einem Jahr auf 84 Pence, von etwa 87 Pence am Freitag. Im März, noch ein Jahr vor dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, war Aberdeen optimistischer und prognostizierte einen Anstieg auf 76 Pence bis Jahresende. Das Pound Sterling hat sich gegenüber der Gemeinschaftswährung behauptet, während es gegenüber dem Dollar nachgegeben hat.

Im Gegensatz zu seiner positiven Meinung zu Grossbritannien sieht der Fondsmanager für die Eurozone weitaus grössere Risiken. “Der Euroraum hat seit vielen Jahren eine unglaublich unterstützende Geldpolitik”, sagte er. “Wenn all diese Stützungsmassnahmen zurückgenommen werden, bleibt eine strukturell unausgewogene und uneinheitliche Region mit noch schädlicherer Politik übrig.”

(Bloomberg)