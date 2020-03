Die US-Währung gab binnen weniger Tage den grössten Teil ihrer Jahresgewinne ab, weil Börsianer erwarten, dass die Fed im Kampf gegen die Folgen der Coronavirus-Epidemie weiter nachlegt. "Bereiten Sie sich auf eine weitere Dollar-Schwäche vor", schrieb Mark Haefele, Chefanleger bei der Vermögensverwaltung UBS Global Wealth Management. Viele Händler halten mindestens zwei weitere Zinssenkungen in den kommenden Monaten für möglich.

Mit der Zinssenkung reagierte die Fed am Dienstag auf Konjunktursorgen, die sich mit der Ausbreitung des Virus verbinden. Schon jetzt bekommen grosse international tätige US-Konzerne wie Apple oder Microsoft die Epidemie zu spüren und haben ihre Umsatzprognosen gesenkt. Fällt nun der Dollar, würde ihnen das zugute kommen, weil sie ihre Güter im Ausland billiger verkaufen können. Auch Schwellenländer dürften von einer schwächeren US-Währung profitieren: Viele Unternehmen haben sich dort in Dollar verschuldet und können so ihre Schulden leichter zurückzahlen.

Auch Handelsstrategien spielen beim Dollar-Kursrutsch eine Rolle, sogenannte Carry Trades: Viele Investoren hatten sich in Euro verschuldet und ihr Geld in den USA angelegt, um von den dort höheren Zinsen zu profitieren. Einige von ihnen müssen nun ihre Positionen auflösen, um keine Verluste einzufahren. Das treibt den Euro in die Höhe; die Gemeinschaftswährung notiert derzeit mit 1,12 Dollar so hoch wie seit dem Jahresauftakt nicht mehr.

Langfristig gilt der Dollar als sicherer Hafen

Seinen Höhepunkt hatte der Dollar-Index am 20. Februar erreicht, kurz bevor die ersten Corona-Fälle in Italien aufgetreten waren und ein Ausverkauf an den Börsen einsetzte. Seither hat das Barometer fast drei Prozent nachgegeben. "Wenn die Fed die Zinsen senkt und der Spielraum der Europäischen Zentralbank begrenzt ist, gerät der US-Dollar unter Druck", sagte Stephen Innes, Chefstratege beim australischen Devisenexperten AxiCorp. "Ich bin so stark entschlossen, den Dollar zu verkaufen, wie noch nie in den vergangenen beiden Jahren."

Doch langfristig dürfte der Dollar davon profitieren, dass er als sicherer Hafen gelte, sagte Karl Schamotta, Chefstratege beim Finanzdienstleister Cambridge Global Payments in Toronto. "Wir könnten auf einen mehrstufigen Prozess sehen, in dem der Dollar zunächst etwas fällt, aber letztlich an Stärke gewinnt, wenn die Ausbreitung des Coronavirus die Wirtschaft in anderen Ländern belastet."

(Reuters)