Es werde über viele Risiken gesprochen, "die im engeren Sinne politikgemacht sind", hiess es am Freitag in Regierungskreisen in Berlin. Der deutsche Bundesfinanzminister Olaf Scholz werde sich bei dem Treffen in der kommenden Woche in Washington für eine Mindestbesteuerung von Unternehmen auf globaler Ebene einsetzen.

IWF-Chefin Christine Lagarde hatte darauf verwiesen, dass die Weltwirtschaft an Schwung verloren habe. Der IWF hatte im Januar seine Wachstumsprognose für 2019 auf 3,5 Prozent von 3,7 Prozent reduziert. Lagarde deutete eine weitere Senkung bei den Prognosen an, die kommende Woche erwartet werden.

Scholz reist am Donnerstag für drei Tage nach Washington. Seinen Vorschlag für eine Mindestbesteuerung von Unternehmen sieht er als ein Instrument gegen die Möglichkeit von Firmen, durch Gewinnverlagerung über Grenzen hinweg Steuern zu sparen. Der SPD-Politiker hofft eine Einigung auf Ebene der Industriestaatenorganisation OECD bis Mitte 2020.

In den Regierungskreisen wurde auch erwartet, dass der hohe Leistungsbilanzüberschuss Deutschlands thematisiert werden könnte. Dank der binnenwirtschaftlichen Dynamik mit Hilfe höherer Löhne und öffentlicher Investitionen gehe der Überschuss schrittweise zurück. "Das wird man auch nicht beschleunigen können und wollen", hiess es. Weiteres Thema werde die wachsende Schuldenlast in der Welt sein. In der Bundesregierung wird mit Sorge gesehen, dass vor allem China als grosser Gläubiger wenig Schuldentransparenz an den Tag lege.

(Reuters)