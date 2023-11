Rund eineinhalb Stunden nach Beginn der Waffenruhe passierten erste Lastwagen mit Hilfsgütern von Ägypten aus den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen. Zwei Fahrzeuge von ägyptischen Organisationen trugen Transparente mit der Aufschrift «Gemeinsam für die Menschlichkeit», auf einem weiteren war «Für unsere Brüder in Gaza» angebracht, wie auf TV-Bildern der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen ist. Zahlreiche weitere Lkw warteten in einer Schlange vor dem Übergang auf ihre Abfahrt. Ägypten kündigte an, täglich 130.000 Liter Diesel und vier Lkw-Ladungen mit Gasflaschen in den Gazastreifen zu liefern, sollte die Waffenruhe halten. Täglich könnten rund 200 Lkw humanitäre Hilfe über Rafah in das Palästinenser-Gebiet bringen, hiess es.