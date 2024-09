Das US-Justizministerium erklärte am Mittwoch, die beiden hätten Strohfirmen und falsche Identitäten benutzt, um zehn Millionen Dollar an ein Unternehmen in Tennessee zu zahlen. Dieses habe dann Online-Videos produziert, die die politischen Spaltungen in den USA verstärken sollten. Das Finanz- und das Aussenministerium kündigten zudem Massnahmen gegen RT an, darunter auch gegen dessen Chefredakteurin Margarita Simonovna Simonyan.