Das ging am Mittwoch (Ortszeit) aus Gerichtsunterlagen hervor. Der Supreme Court nimmt sich demnächst der Frage an, ob der Ex-Präsident von den Wahlzetteln für die parteiinterne Vorwahl für die Präsidentschaftskandidatur im Bundesstaat Colorado genommen werden kann. Am 8. Februar ist dazu eine Anhörung geplant. Am 5. März finden die Vorwahlen in Maine und Colorado statt.