Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Kampf gegen den starken Preisauftrieb seit Sommer 2022 neun Mal in Folge die Zinsen angehoben - zuletzt im Juli. Der am Finanzmarkt wichtige Einlagensatz liegt seither bei 3,75 Prozent, das höchste Niveau seit 23 Jahren. EZB-Chefin Christine Lagarde liess zuletzt offen, ob die Zinserhöhungsserie weitergeht. Sie betonte, dass in der von Unsicherheiten geprägten aktuellen Lage an einer hinreichend straffen Geldpolitik festgehalten werden müsse.