Ein weiteres chinesisches Unternehmen verblüfft Anlegerinnen und Anleger mit massiven Kursgewinnen an seinem ersten Handelstag in den USA. Addentax Group stieg am Mittwoch bei seinem Börsendebüt an der Nasdaq um bis zu 13’031 Prozent auf und löste damit mehr als 20 Volatilitätsstopps aus. Dies, nachdem mit AMTD Digital und Magic Empire Global Anfang August bereits zwei chinesische Unternehmen an der Wall Street für Furore gesorgt haben.

Die Marktkapitalisierung von Addentax Group ist auf 20 Milliarden Dollar gestiegen und damit grösser als ein Drittel der Mitglieder des breiten S&P 500 Index. Das aus Shenzhen stammende Unternehmen führt Bekleidungsherstellung und Logistikdienstleistungen als Hauptgeschäftsfelder auf.

Addentax Group stösst zu einer Gruppe von acht Unternehmen aus Hongkong oder Festlandchina, die in diesem Jahr ähnlich überraschende Bewegungen nach Börsengängen in den USA an den Tag gelegt haben. Die Aktien der in Hongkong ansässigen Finanzdienstleister AMTD Digital und Magic Empire Global waren Anfang August trotz undurchsichtiger Fundamentaldaten um Tausende von Prozent in die Höhe geschossen, bevor die Kursgewinne wieder verpufften. AMTD Digital war für kurze Zeit gemessen an der Marktkapitalisierung grösser als die US-Investmentbank Goldman Sachs.

"Die Geschichte von AMTD Digital und Magic Empire Global scheint sich bei Addentax Group zu wiederholen, der Kurstreiber ist dersselbe", sagte Hebe Chen, Analystin beim Finanzdienstleister IG Markets. Die Gemeinsamkeiten zwischen den Unternehmen bestehe darin, dass sie alle aus traditionellen Industrien kommen und nicht so glänzende Bilanzen haben.

Neben der Herkunft und der Qualität der Bilanzen besteht weitere eine Gemeinsamkeit zwischen den Unternehmen darin, dass alle Titel einen geringen Streubesitz aufweisen. Es braucht daher nicht viel Kaufdruck, um die jeweilige Aktie nach oben zu treiben.

Kursverfall «mehr als wahrscheinlich»

Mit dem IPO haben die Anteile des Vorstandsvorsitzenden und CEO Hong Zhida und seines Bruders Hong Zhiwang, der ebenfalls im Verwaltungsrat einsitzt, einen Wert von rund 1,3 Milliarden Dollar. CEO Hong besitzt 4,8 Prozent der Stammaktien von Addentax, während sein Bruder 1,6 Prozent hält.

Ursprünglich im Jahr 2015 an der Börse notiert, als sich das Unternehmen noch als Mantelgesellschaft bezeichnete, erwarb Addentax im Dezember 2016 eine wichtige Beteiligung an der Yingxi Industrial Chain Group. Der Zukauf wurde seither zum wichtigsten Umsatztreiber für Addentax Group.

Das Unternehmen wurde vor seiner Notierung an der Nasdaq in dieser Woche an einem ausserbörslichen Markt für US-Aktien, gehandelt. Laut Börsenprospekt hat Addentax Group denselben Underwriter - Network 1 Financial Securities - wie Magic Empire Global eingesetzt.

Wie Magic Empire Global und AMTD Digital hat auch Addentax Group nur bescheidene Einnahmen, die es erlauben, die Offenlegungspflichten nach US-Recht zu lockern. Im Geschäftsjahr, das im März endete, sanken die Einnahmen um 49 Prozent auf 12,7 Millionen Dollar, doch laut Prospekt wurde ein Gewinn erzielt.

Chen von IG Markets hält es für "mehr als wahrscheinlich", dass die Aktien von Addentax Group bald den Weg von AMTD Digital und Magic Empire Global einschlagen werden. Die Aktien der beiden letztgenannten haben seit ihren jeweiligen Höchstständen mehr als 90 Prozent verloren.

(Bloomberg/cash)