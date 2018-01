Im vierten Quartal 2017 werde das voraussichtlich mit 1,25 Milliarden US-Dollar zu Buche schlagen, berichtete die Bank am Freitag in New York.

Durch das neue Steuergesetz kommen auf die Konzerne Änderungen bei ihren bilanzierten Steuerpositionen zu, zudem wird für Gewinne im Ausland häufig eine Steuerzahlung fällig. Die Citigroup rechnet aus dem Gesetz mit einer Belastung von 20 Milliarden Dollar, Goldman Sachs mit 5 Milliarden, die Bank of America kalkuliert mit rund 3 Milliarden Dollar.

(AWP)