Der US-Unterhaltungsriese Walt Disney will mit einer Kandidatenempfehlung im Vorfeld seiner Jahreshauptversammlung den Einfluss aktivistischer Aktionäre zurückdrängen. Konzernchef Bob Iger forderte die Investoren am Dienstag in einem Brief auf, Disneys zwölf Empfehlungen für die Besetzung des Verwaltungsrats zu folgen und lehnte die von den Investorengruppen Trian und Blackwells vorgeschlagenen Kandidaten ab. Disney wolle den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Der Unterhaltungskonzern habe sich darauf konzentriert, sein Streaming-Geschäft profitabel zu machen, seine Sportmedienmarke ESPN in eine «herausragende» digitale Plattform zu verwandeln, die Rentabilität seiner Filmstudios zu verbessern und das Wachstum seiner Themenparks zu beschleunigen. Blackwells Capital hat drei Kandidaten vorgeschlagen, die eine neue Perspektive für Disney anstreben.