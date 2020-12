Dabei werde das britische Unternehmen den SGS-Dienst Transitnet in Anspruch nehmen, mit dem Transiterklärungen zu Handen des britischen Zolls erstellt werden können, wie SGS am Montag mitteilte.

Somit könne man gemeinsam Kunden einen Service bieten, um ihren Handel durch den Kanaltunnel und via Dover zu erleichtern, heisst es weiter. Im Falle einer Zollkontrolle unterstützen die Mitarbeiter von The Custom House die Lastwagenfahrer auch bei Kontrollen, die nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs in Ashford stattfinden würden.

(AWP)