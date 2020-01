SGS verkauft die Aktivitäten mit rund 300 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 22 Millionen US-Dollar an die Ten Oaks Group.

Der Verkauf stehe im Einklang mit der laufenden Fokussierung des Serviceportfolios, teilte SGS am Freitag mit. Die Transaktion sei per Ende 2019 abgeschlossen worden. SGS werde allerdings die Autoindustrie sowohl in den USA als auch weltweit weiterhin mit verschiedensten Dienstleistungen bedienen, hiess es weiter.

(AWP)