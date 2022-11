Der deutsche Einkaufsmanagerindex, ein Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung im Privatsektor, zeigte am Mittwoch einen Rückgang der Aktivität an. Die OECD sagte am Dienstag einen Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts um 0,3% im nächsten Jahr voraus. Auch die Bundesbank erwartet eine wirtschaftliche Kontraktion im vierten Quartal und zu Jahresbeginn.