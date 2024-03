Gewiss, die Welt sah auch schon friedlicher aus, und das Risiko einer weiteren Eskalation im Nahen Osten hat eher zugenommen. Von einer allgemeinen Verunsicherung und einer Flucht in sichere Häfen ist an den Finanzmärkten aber wenig zu spüren. Die Aktienkurse erklimmen Höchststände, und an den Zinsmärkten ist es ruhig. Der Volatilitätsindex VIX, das Angstbarometer der Börse schlechthin, schlägt kaum mehr aus.