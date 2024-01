Die grössere Gefahr einer Eskalation in der Region sieht Steinberg weniger in einer direkten Antwort der USA auf iranische Angriffe etwa im Irak. «Die grösste Gefahr für eine Eskalation geht nach den Drohgesten aus Teheran sicher von einem nicht abgestimmten Militärschlag Israels gegen den Iran aus.» Bisher verläuft die Auseinandersetzung indirekt über Ziele in Syrien: Am Samstag bombardierte Israel ein Gebäude in Damaskus und tötete den Angaben zufolge vier iranische Revolutionsgardisten, die in dem Land als Militärberater für den mit der Führung in Teheran verbündeten Präsidenten Baschar al-Assad tätig gewesen sein sollen.