Die aktuelle Schweiz-Chefin Muriel Lienau übernimmt auf diesen Zeitpunkt hin die Leitung des Wassergeschäfts in der Zone Europa, Mittlerer Osten und Nordafrika. Ihr Nachfolger wird Eugenio Simioni, der seit November 2015 Leiter der Kommunikation der Nestlé-Gruppe ist und davor schon einmal Chef der Schweiz-Aktivitäten war. Simioni kam laut Mitteilung vom Donnerstag bereits 1989 zu Nestlé und verfüge entsprechend über umfangreiche internationale Erfahrung. Er war in Australien, Südkorea, auf den Philippinen und in der Schweiz tätig.

Dort hat er zwischen 2011 und 2015 bereits einmal Nestlé Schweiz geführt. "Seine Erfahrung und sein Engagement für die Präsenz und das Geschäft von Nestlé in der Schweiz (...) machen ihn zur idealen Person, um das Unternehmen in die Zukunft zu führen", schreibt Nestlé.

Seine Nachfolge als Leiter Kommunikation der Nestlé-Gruppe soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden, wie es heisst.

Muriel Lienau ist seit 1991 bei Nestlé und damit ebenfalls ein langjähriges Mitglied der Gruppe. Sie hatte die Spitze von Nestlé Schweiz im Juli 2018 übernommen, davor war sie u.a. Leiterin Marketing und Sales von Nestlé Waters Global und Leiterin der Getränke-Aktivitäten in Frankreich gewesen.

