Wirtschaftsminister Guy Parmelin zeigte sich wegen der grossen kosovarischen Diaspora in der Schweiz besonders glücklich über den Vertrag. Die Staaten der Europäischen Freihandelsassoziation (Efta) - Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz - schlossen an einer Zeremonie am Rande des Weltwirtschaftsforums (WEF) ein Freihandelsabkommen (FHA) mit dem Kosovo ab. Im House of Switzerland waren Vertreter und Vertreterinnen der fünf Länder anwesend.