Im vergangenen Jahr forderte ein Mitglied der US-Energieaufsichtsbehörde eine Überprüfung der Beteiligungen führender Vermögensverwalter an Energieversorgungsunternehmen. Kommissar Mark Christie sagte, die Kommission müsse «streng prüfen, wenn ein grosser Vermögensverwalter wie Vanguard, State Street oder BlackRock einen grossen Anteil entweder am Energieversorgungsunternehmen selbst oder an dessen Holdinggesellschaft erwirbt.»