Die Nachfrage nach Experten in diesem Gebiet ist so stark ein wie seit mindestens fünf Jahren nicht mehr, da das schwächere Wirtschaftswachstum die Unternehmensausfälle in der Region nach oben treibt.

Laut einem Bericht des Headhunters Paragon Search Partners haben Investmentfirmen im ersten Halbjahr 29 neue Analysten, Händler und Vermögensverwalter eingestellt, die sich auf Notlagen spezialisiert haben. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum des Jahres 2018 waren es 20 und ein Jahr zuvor gingen unterm Strich zwei von Bord.

Die europäischen Unternehmen stehen nach einem Jahrzehnt der Lockerungspolitik der Zentralbanken, das sie zu verstärkter Kreditaufnahme veranlasste, verstärkt unter Druck. Nachdem in Deutschland, Europas grösster Volkswirtschaft, eine Rezession droht, trüben sich die Wachstumsaussichten der Region ein. Immer mehr Unternehmen haben Probleme, ihre Schulden zu bedienen und die Zahlungsausfallquote zieht an.

“Wir sehen wachsende Anzeichen dafür, dass der Kreditzyklus dreht und wir uns einem europäischen Konjunkturabschwung nähern”, sagte Duncan Priston, Leiter European Distressed Credit bei HIG Bayside Capital. Die Gesellschaft hat im Juni 1,5 Milliarden Dollar für einen zweiten europäischen Distressed-Debt-Fonds eingesammelt. “Nachdem viele Jahre lang die Preise für Vermögenswerte hoch gehalten wurden, stehen wir vor einer wesentlichen Neubewertung von Schuldtiteln.”

Zu den Fonds, die kürzlich Mitarbeiter für Distressed-Debt-Strategien eingestellt haben, gehören Carlyle Group Caius Capital und Orchard Global Asset Management. Intermediate Capital Group stellte einen Managing Director für den Bereich Special Situations ein. Mudrick Capital Management, eine US-amerikanische Firma, die 2009 von Jason Mudrick gegründet wurde, eröffnete ein Büro in London und hat die erste Einstellung in Europa vorgenommen.

(Bloomberg)