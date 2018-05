Dies teilt Sulzer am Montag mit. Im neu siebenköpfigen Gremium stellt Renova damit noch drei Mitglieder. Mit Axel Heitmann hat der Renova-Vertreter mit der kürzesten Amtszeit im Sulzer-Verwaltungsrat seinen Rücktritt eingereicht. Seine Aufgaben im Prüfungsausschuss übernimmt Marco Musetti.

Die reduzierte Beteiligung von Renova häng mit den US-Sanktionen gegen russische Oligarchen, Regierungsvertreter und Firmen zusammen, welche im April verhängt wurden. Washington begründete diese mit "andauernden und immer dreisteren boshaften Aktivitäten der russischen Regierung überall in der Welt".

Dies schlug auch auf Sulzer durch, weil Vekselberg mit gut 63 Prozent mehr als die Hälfte am Winterthurer Konzern besass. Sulzer stand zwar nicht auf der Sanktionsliste, jedoch wurden Dollar-Konten des Unternehmens gesperrt und sämtliche Geschäfte in der US-Währung eingeschränkt. In einer Notfallübung kaufte Sulzer eigene Aktien im Wert von 546 Millionen Franken von Vekselbergs Firma Renova zurück, damit der Anteil des Investors unter die Schwelle von 50 Prozent sank. Renova hält nun noch 48,8 Prozent an Sulzer.

(AWP)