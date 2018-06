"Wir nehmen gerade in unserem Werk in den USA die Produktion von Etikettiermaschinen, die wir vor 20 Jahren eingestellt hatten, wieder auf", sagte Vorstandschef Christoph Klenk in Neutraubling bei Regensburg der Nachrichtenagentur Reuters. "Aber wir haben nicht vor, dort in grossem Umfang zu produzieren." Die Maschinen werden dort aus Einzelteilen zusammengebaut, die in Deutschland gefertigt werden. Trump hatte ausländischen Unternehmen mit Handelsbarrieren angedroht, die nicht in den USA produzieren.

Der US-Präsident hat inzwischen Strafzölle für Importe etwa von Stahl aus Europa eingeführt. "Ich hoffe immer noch, dass eine vernünftige Lösung in dem Handelsstreit gefunden wird", sagte Klenk. "Wenn nicht, kann uns das im Neugeschäft durchaus Kopfzerbrechen bereiten. Aber um Ersatzinvestitionen kommen unsere Kunden nicht herum. Getrunken wird immer." Mehr als die Hälfte des Geschäfts erwirtschaftet das Familienunternehmen in Schwellenländern in Asien, Afrika und Südamerika. Auch die US-Sanktionen gegen den Iran beschäftigen den Krones-Chef: "Wir haben auch Geschäft im Iran und prüfen das im Hinblick auf Sanktionen sehr sorgfältig. Wir werden nichts machen, was eine Grenze überschreiten würde."

Mit dem laufenden Geschäft ist Klenk zufrieden. "Wir sind gut ausgelastet, das Sommerloch ist deutlich kleiner als im vergangenen Jahr." Das Geschäft mit Abfüll-, Verpackungs- und Produktionsanlagen für die Getränkebranche ist im Jahresverlauf zyklisch. "Die Getränkehersteller wollen immer vor dem Sommer lieferfähig sein." Er bekräftigte die Prognose, den Umsatz in diesem Jahr um sechs Prozent auszubauen und eine Umsatzrendite von sieben Prozent vor Steuern zu erwirtschaften. "Wir bleiben bei den Zielen, die wir uns für 2018 gesetzt hatten."

"Kein Aufschrei unter den Kunden"

Im Mai hatte Krones Preiserhöhungen um durchschnittlich 4,5 Prozent angekündigt. "Es gab keinen Aufschrei unter den Kunden, als wir die Preise erhöht haben", sagte Klenk. In welchem Ausmass sie sich durchsetzen liessen, sei aber erst in sechs bis neun Monaten klar. "Bis heute können wir mit der Resonanz zufrieden sein, es gibt erste kleine Erfolge. Aber wir werden auch in Kauf nehmen müssen, dass wir mal einen Auftrag nicht bekommen." Denn Anlagenbauer wie Krones, die Salzgitter-Tochter KHS und Sidel (Tetra Laval) stehen immer grösseren Kunden wie dem Brauereiriesen Anheuser-Busch InBev gegenüber. "Die Konzentration unter den Getränkeherstellern sorgt für eine grosse Preistransparenz im Markt."

An ein Ausweichen auf Kunden ausserhalb der Getränkebranche denkt Klenk dennoch nicht. "Getränke - oder besser flüssige Lebensmittel - sind und bleiben unser Markt." In der Abfüll- und Verpackungstechnik habe Krones fast alles im Angebot. "Aber in der Herstellung von Getränken, also der Prozesstechnik, der Intralogistik und der Digitalisierung fehlt uns noch das eine oder andere." Zugleich wüchsen Herstellung und Abfüllung immer enger zusammen.

Krones reichten aber kleinere Zukäufe von Technologie, sagte Klenk. "Auch grosse Übernahmen könnten wir dank unserer komfortablen Kapitalstruktur ohne Kapitalerhöhung finanzieren. Aber aktuell planen wir keine solche Übernahme." Die Familie von Unternehmensgründer Hermann Kronseder hält gut 51 Prozent der Krones-Aktien. "Die Stabilität, die ein Ankeraktionär wie die Familie Kronseder bietet, die das Geschäft auch in der Tiefe versteht, ist ein grosses Kapital, das man nicht unterschätzen darf."

(Reuters)