Das ist die Geschichte einer Aktie, die so stark mit einer berühmten Person zusammenhängt, dass es fast schon unheimlich ist. Die bekannte US-Talkmasterin Oprah Winfrey kaufte im Oktober 2015 einen Zehntel des Diät-Unternehmens Weight Watchers für 43 Millionen Dollar und nahm Einsitz im Verwaltungsrat. Damals war die Aktie weniger als sieben Dollar wert.

Am Tag nach dieser Ankündigung verdoppelte sich der Aktienkurs innerhalb eines Handelstages. Seither ist der Titel gar leichtfüssig bis auf 106 Dollar geklettert (am 20. Juni 2018), was einer Rendite von 1414 Prozent entspricht. Alleine seit Anfang Jahr hat sich die Aktie 128 Prozent verteuert. Winfreys gesamtes Aktienpaket hätte mittlerweile einen Wert von 694 Millionen Dollar, aber sie hat einen Teil davon Anfang Jahr verkauft.

Steil nach oben: Aktie von Weight Watchers in den letzten fünf Jahren (Quelle: cash.ch)

Hinter diesem eindrücklichen Anstieg steckt aber auch die Transformation von Weight Watchers: vom einfachen Punktezählen zur hippen Lifestyle-Diät. Zwar hat sich am Grundkonzept des gemeinsamen Abnehmens in Gruppen nichts geändert. Haupteinnahmequelle sind nach wie vor Abonnemente, mit denen die Kunden Zugriff auf die Diät-Pläne bekommen.

Aber mittlerweile setzt der Konzern auch stark auf Smartphone-Apps und Social Media. Auch das Angebot an Rezepten, Lebensmitteln und Küchengeräten wurde laufend aufgefrischt. Verantwortlich für diese erneuerte Strategie ist auch CEO Mindy Grossman. In einem Porträt schrieb die "New York Times" kürzlich, Grossman wolle Weight Watchers zu einem Wellness-Konzern machen, der mehr Junge anziehe.

Neben Oprah Winfrey wird deshalb mit weiteren Markenbotschaftern wie zum Beispiel DJ Khaled zusammengearbeitet, der über Instagram oder Twitter über seine Diät-Erfolge berichtet und für Weight Watchers die Werbetrommel rührt.

Überzeugen liessen sich auf jeden Fall schon mal die Analysten. Nach jahrelangen Problemen habe das Management die Firma stabilisiert und für deutliches Wachstum aufgestellt, schrieb Analystin Christina Brathwaite von J.P. Morgan kürzlich. Ihre Kollegin von der Researchfirma D.A. Davidson hat gar ein Kursziel von 143 Dollar ausstehend.

Operativ läuft es auf jeden Fall bestens. Im ersten Geschäftsquartal stigen die Abonnemente um knapp 30 Prozent auf ein neues Rekordhoch. Das Management sah sich sogar in der Lage, die Prognose für das Gesamtjahr von 3 auf 3,20 Dollar Gewinn pro Aktie anzuheben.

Laut Bloomberg ist Weight Watchers an der Börse mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von teuren 51 bewertet. Optimisten haben aber schon den nächsten Kursschub im Blick: Oprah Winfrey wird immer wieder eine mögliche Kandidatur für die US-Präsidentschaft nachgesagt. Auch wenn die Milliardärin diese Gerüchte schon öffentlich dementiert hat, scheint die Aktie davon profitiert zu haben. Anleger müssen sich aber auch überlegen, was passiert, wenn Winfrey "ihrer" Aktie dereinst die Liebe künden sollte.

