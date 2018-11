Die ersten Beteiligungsmeldungen des US-Vermögensverwalters Wellington liegen bei Julius Bär viele Jahre zurück. In der Spitze hielt der Grossaktionär knapp 6,5 Prozent der Stimmen. Zu diesem Zeitpunkt, Ende Dezember 2014, wies das Aktienpaket einen Marktwert von fast 700 Millionen Franken auf.

Wie eine Beteiligungsmeldung an die Schweizer Börse SIX vermuten lässt, befindet sich Wellington nun allerdings auf dem Rückzug. Am 20. November lag der Stimmenanteil des Grossaktionärs noch bei 2,79 Prozent, davon gerademal 0,93 Prozent über die Aktie selbst. Die Differenz zu den gemeldeten 2,79 Prozent dürfte auf Derivate entfallen. In Frage kommen entweder Kaufrechte (Call-Optionen) oder geschriebene Verkaufsrechte (Put-Optionen).

Beobachtern zufolge fiel der Stimmenanteil in den vergangenen zwei Jahren zwar immer mal wieder für kurze Zeit auf unter 3 Prozent. Allerdings nie so deutlich wie zuletzt. Ausserdem lässt der Zeitpunkt der Meldepflicht aufhorchen, wartete Julius Bär doch just am 20. November mit einem enttäuschenden Zwischenbericht für die ersten zehn Monate auf (cash berichtete). In der Folge verlor die Bär-Aktie deutlich an Wert und dümpelte in den letzten Handelstagen vor sich hin.

Kursrutsch bei der Aktie von Julius Bär rund um den Zwischenbericht für die ersten zehn Monate (Quelle: www.cash.ch)

Gesenkte Dividendenschätzungen

Rückblickend verhalfen selbst die Börsenturbulenzen vom Oktober den schon zuvor gedrückten Kundenaktivitäten nicht zu einer Belebung. Für die Zeit zwischen Januar und Oktober weist Julius Bär eine Bruttomarge von 87 Basispunkten aus. Analysten hatten mit einer Marge von 89 Basispunkten gerechnet. Von den 87 Basispunkten lässt sich für die Monate Juli bis Oktober auf eine Bruttomarge von gerademal 82,5 Basispunkten schliessen. Dem stehen Analystenschätzungen von 88 Basispunkten gegenüber.

Für enttäuschte Gesichter sorgte nicht zuletzt auch die rückläufige Kernkapitalquote (CET1). Mit 13 Prozent lag diese um nicht weniger als 70 Basispunkte unter dem Stand von Ende Juni. Diese Entwicklung führt dazu, dass erste Analysten ihre Dividendenerwartungen reduzieren. Jener von Baader-Helvea beispielsweise geht für das Geschäftsjahr 2018 noch von einer Ausschüttung von 1,60 (zuvor 1,70) Franken je Aktie aus. Das entspräche einer Rendite von 3,8 Prozent. Auch die Prognosen für die kommenden Jahre werden mit dem Rotstift überarbeitet. Zum Vergleich: Die UBS-Aktie weist eine rechnerische Rendite von fast 5 Prozent auf.

Sollten für den US-Vermögensverwalter Wellington die Dividendenpolitik im Vordergrund gestanden haben, könnte auch das den Rückzug des langjährigen Grossaktionärs erklären.