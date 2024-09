Bridgewater Associates, der nach Vermögenswerten grösste Hedgefonds der Welt, nahm im zweiten Quartal 2024 erhebliche Änderungen an seinem Anlageportfolio vor. Der Fonds reduzierte seinen Bestand an Apple-Aktien um 75 Prozen und verkaufte mehr als die Hälfte seiner Eli Lilly-Aktien. Dafür verdoppelte fast seine Investition in Microsoft und eröffnete eine Position in Moderna.