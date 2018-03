Auch bei den deutschen Branchenführern Thyssenkrupp und Salzgitter oder dem österreichischen Konkurrenten Voestalpine löste Trump keine Katastrophenstimmung aus. Dafür ist die Bedeutung der Exporte in die USA im jeweiligen Geschäft einfach zu gering.

Das lässt sich an den Zahlen ablesen: Rund 36 Millionen Tonnen Stahl haben die USA im vergangenen Jahr importiert. Das sind weniger als acht Prozent der weltweit gehandelten 473 Millionen Tonnen des Werkstoffs. Die Experten der Beratungsfirma Wood Mackenzie erwarten, dass maximal 18 Millionen Tonnen wegen der Zölle nun auf anderen Märkten - etwa Europa - landen könnten. "Das Volumen ist relativ gering. Es wird auch keine grossen Auswirkungen auf die Preise haben", sagte der Vize-Präsident des südostasiatischen Branchenverbandes (AISC), Roberto Cola.

Auch für die deutschen Hersteller hat der US-Markt eine überschaubare Bedeutung. Unter den Top-Ten Stahlexporteuren in die USA belegt Deutschland mit einem Anteil von 3,7 Prozent Platz Acht. Grösser Lieferant ist Kanada - und das ist von den US-Zöllen zunächst ausgenommen. Thyssenkrupp liefert jährlich rund 500.000 Tonnen in die USA bei einer Jahresproduktion von elf bis zwölf Millionen Tonnen. Ingesamt beläuft sich die Stahl-Menge, die aus Deutschland in die USA geliefert wird, auf eine Million Tonnen - die Hersteller produzieren 40mal soviel.

Sorge vor Stahlschwemme

Die Stahlbranche sorgt sich deshalb vor allem darum, dass nun für die USA bestimmter Stahl die europäischen Märkte überschwemmt. Der Branche machen seit Jahren Billigimporte vor allem aus China - dem mit Abstand grössten Produzenten der Welt - zu schaffen. Zudem gibt es nicht nur in der Volksrepublik, sondern auch in Europa Überkapazitäten. Mit ihren mehr als 300.000 Beschäftigten in Europa und mehr als 80.000 Mitarbeitern in Deutschland hat die Stahlbranche in der Politik Gewicht und mit ihren Branchenverbänden eine starke Lobby. "Die Europäische Union muss jetzt umgehend und wirkungsvoll ihre Stahlindustrie vor den Auswirkungen dieser protektionistischen US-Politik schützen", forderte der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Hans Jürgen Kerkhoff. Analysten gehen davon aus, dass wegen der Möglichkeit solcher Schutzmassnahmen die Umlenkung von Stahlmengen nach Europa eingedämmt werden könnte.

Während Branchenverbände wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl in Düsseldorf oder Eurofer in Brüssel trommeln, geben sich die Unternehmen eher gelassen. Wenn Strafzölle kommen sollten, werde dies Auswirkungen auf die Industrie haben, hatte Salzgitter-Chef Heinz Jörg Fuhrmann am Donnerstag gesagt. "Die Auswirkungen auf Salzgitter werden aber überschätzt. Die Auswirkungen würden zudem nicht so existenziell für die Branche wie die Exportschwemme von Stahl aus China vor zwei Jahren." Voestalpine-Chef Wolfgang Eder verweist darauf, dass der Konzern rund zwei Drittel seiner US-Umsätze von rund 1,2 Milliarden Euro als lokaler Erzeuger vor Ort produziere und daher grösstenteils von den geplanten Massnahmen nicht direkt betroffen sei. Maximal drei Prozent des aktuellen Konzernumsatzes könnten von den US-Zöllen betroffen sein. Das wirtschaftliche Risiko bleibe damit selbst in einem Extremfall "sehr überschaubar".

(Reuters)