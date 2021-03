Der Nettogewinn legte im vergangenen Jahr um rund 150 Prozent auf 935 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Obwohl der Umsatz nur um gut ein Prozent auf 12,8 Milliarden Euro anzog, legte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Vergleich zu 2019 um 62 Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro zu.

Wie bereits bekannt, rechnet Konzernchef Rolf Habben Jansen für 2021 weiterhin mit einem noch einmal höheren Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Er legte sich aber auch am Donnerstag nicht auf konkrete Zahlen fest. "Auch das Jahr 2021 steht im Zeichen der weltweiten Coronavirus-Pandemie, und die gegenwärtigen Engpässe in den Lieferketten werden sich vermutlich erst in der zweiten Jahreshälfte deutlich abschwächen", sagte er.

Aufgrund der starken Nachfrage nach Konsumgütern sei Hapag-Lloyd zwar sehr positiv in das Geschäftsjahr gestartet. "Die Risiken der Pandemie bleiben aber vorerst bestehen, auch wenn die weltweiten Impfkampagnen erste Schritte in Richtung einer Normalisierung andeuten."

Den Aktionären winkt - wie bereits bekannt - für 2020 eine mehr als verdreifachte Dividende von 3,50 Euro je Anteilsschein.

