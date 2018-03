"Der Trend zur Globalisierung von Wertschöpfungsketten scheint auszulaufen", so die am Dienstag veröffentlichte Studie vom Hamburgischen Weltwirtschafts Institut in Zusammenarbeit mit der Berenberg Bank. Als Gründe führt die Studie eine veränderte Wachstumsstrategie in den grossen Schwellenländern an, die sich weg entwickeln von der exportintensiven Industrie hin zu heimischen Dienstleistungen.

Die schrumpfende Bevölkerung vieler Industrienationen werde die Konsumfreude in den nächsten Jahren sukzessive senken. Gleichzeitig werde die Bevölkerung in anderen Regionen der Welt wachsen und zu einer Verschiebung der globalen Handelsmuster führen.

Beim Konsum dürften zudem digitale Güter künftig eine grössere Rolle spielen. Im Gegensatz zu physischen Waren müssten diese nicht verschifft werden. "Möglicherweise werden die Menschen in den Entwicklungsländern sogar eine 'Konsumstufe' überspringen, in dem sie auf viele materielle Güter verzichten und stattdessen digital konsumieren", so die Studie.

Vernetzung von Schiffen und Häfen

Auch der 3D-Druck werde eine Verschiebung der Transportkapazitäten bewirken und Containertransporte aufgrund der Dezentralität des 3D-Drucks relativ zu den Massenguttransporten verringern. Alle diese Entwicklungen treffen auf eine Branche, die bereits heute mit Überkapazitäten zu kämpfen hat.

Eine enorme Chance für die Schifffahrt sieht die Studie in der der Vernetzung von Schiffen und Häfen. "Grundlage und Voraussetzung dafür ist die Erhebung von Daten und deren intelligente Verknüpfung. Das erfordert für Häfen und die Schiffe eine Nachrüstung von leistungsfähiger digitaler Infrastruktur, sowie die flächendeckende Nutzung von Sensoren und Satelliten."

Perspektivisch bestehe die Möglichkeit unbemannter Schifffahrt. Deren ökonomische Vorteile dürften laut der Studie jedoch im Vergleich zu den optimierten Logistikketten oder energieeffizienten Treibstoffen eher gering sein.

(Bloomberg)