Sandoz hat Ende Oktober erstmals als eigenständiges Unternehmen Zahlen vorgelegt. Der Umsatz von Sandoz stieg in der Periode von Januar bis September um 5 Prozent auf 7,10 Milliarden Dollar. Novartis, die Sandoz am 4. Oktober mit einer eigenen Kotierung an der Schweizer Börse «in die Freiheit» entlassen hatte, wuchs in dieser Zeit mit ihren Originalmedikamenten um 8 Prozent.