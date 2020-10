Die US-Bank Goldman Sachs plant eine Reduzierung der Mitarbeiterzahl um etwa ein Prozent, was dem Abbau von rund 400 Arbeitsplätzen entspricht, dies berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen, die namentlich nicht genannt werden wollten.

Damit summiert sich der Stellenabbau in der Bankbranche mittlerweile auf 67'844 Jobs, wie aus Daten hervorgeht, die von Bloomberg zusammengestellt wurden.

Mehr als 30 Kreditinstitute - aus Europa, Nordamerika, Asien und Afrika - planen Kürzungen. Die tatsächliche Gesamtzahl ist wahrscheinlich höher, da viele Banken Mitarbeiter entlassen, ohne ihre Pläne offiziell bekannt zu geben. Die Firmen verweisen auf die Notwendigkeit, die Ausgaben zu senken, um Kosten für Kreditausfälle während der Pandemie auszugleichen, sowie auf Ausgaben für die Einhaltung strengerer Vorschriften und Investitionen in digitale Technologie.

Schlechte Woche für Bankjobs

Goldmans Pläne legen nahe, dass die Pandemie den eigentlichen Entschluss der Finanzbranche überdauert, etwas anzubieten, um ihren Mitarbeitern gewisse Stabilität inmitten des wirtschaftlichen Abschwungs zu bieten.

Sie tragen zu einer schlechten Woche für Bankjobs bei. Italiens Intesa Sanpaolo SpA gab am Mittwoch bekannt, mit den Gewerkschaften mindestens 5'000 freiwillige Stellenkürzungen vereinbart zu haben. Die britische Tochter der Banco de Sabadell erklärte ebenfalls diese Woche, es werden mehr als 900 Positionen gestrichen.

Europäische Banken

Die Gesamtzahl des seit Anfang 2014 gemeldeten Stellenabbaus beläuft sich nun auf rund eine halbe Million. Zum Vergleich: JPMorgan, die größte US-Bank, beschäftigte Ende Juni 256'710 Mitarbeiter, die Deutsche Bank rund 87'000.

Banken mit Hauptsitz in Europa, die sich nicht so schnell von der Finanzkrise 2008 erholt haben wie die US-Konkurrenz, machen den größten Teil des angekündigten Stellenabbaus aus. Dies liegt vor allem an HSBC, die im Februar angekündigt hat, ihre Belegschaft um 35'000 zu reduzieren.

