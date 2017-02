Weniger US-NachfrageJapans Exportwachstum verlangsamt sich

Die Exporte wuchsen zwar um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Regierung am Montag mitteilte. Analysten hatten aber mit einem mehr als dreimal so starken Anstieg gerechnet, nachdem es im Dezember zu einem Plus von 5,4 Prozent gereicht hatte. Ein besseres Ergebnis verhinderten die um 6,6 Prozent gesunkenen Ausfuhren in die USA, wohin weniger Autos und Elektronikteile geliefert wurden. Dagegen legte das Geschäft mit dem wichtigsten Handelspartner China um 3,1 Prozent zu.

"Der Trend bei den Exporten ist stark, denn die weltweite Nachfrage zieht an", sagte Ökonom Hiroshi Miyazaki vom Finanzhaus Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Sollten die japanischen Autobauer in den Vereinigten Staaten wieder Marktanteile gewinnen, dürfte dies für zunehmende US-Kritik sorgen. "Das ist ein Risiko, denn Japan braucht den Export für Wachstum", sagte Miyazaki.

US-Präsident Donald Trump hat Länder wie Japan, Deutschland oder China dafür angegriffen, dass sie deutlich mehr Waren in sein Land liefern als umgekehrt. Er hat zudem das transpazifische Handelsabkommen TPP aufgekündigt, an dem sich auch Länder wie Japan oder Australien beteiligen wollten. Die Freihandelszone war eigentlich als Gegengewicht zum aufstrebenden China gedacht.

In der Exportbilanz mit den USA fiel der japanische Überschuss im Januar binnen Jahresfrist um mehr als ein Viertel - auf 3,54 Milliarden Dollar.

(Reuters)