Die US-Bankenregulierer wollen den heimischen Geldhäusern erneut mit einer Lockerung von Vorschriften entgegen kommen. Nach Kritik aus der Finanzbranche werde die Notenbank Federal Reserve geplante Regeln für Kapitalpuffer vereinfachen, sagte ihr Vizechef, Randal Quarles, am Donnerstag in Frankfurt laut Redetext. Zwei Anforderungen sollen gestrichen werden. US-Präsident Donald Trump hat sich zum Ziel gesetzt, die Regulierung im Bankensektor zu überprüfen und zu entschlacken, um die Branche zu entlasten. Erst unlängst brachten US-Aufsichtsbehörden Änderungen an einer der zentralen Regeln auf den Weg, mit denen Institute nach den Erfahrungen aus der Finanzkrise 2007 bis 2009 sicherer gemacht werden sollten.

Aus Sicht von Fed-Vize Quarles sind zwei geplante Vorschriften, die Geldhäuser für den Aufbau des sogenannten "Stress-Kapitalpuffers" zu erfüllen haben, unnötig und können gestrichen werden. Dabei geht es um Vorgaben zur Verschuldung der Institute sowie zur Vorfinanzierung geplanter Dividenden. Stattdessen sollten laut Quarles nun andere Optionen geprüft werden.

Die US-Notenbank hatte in Aussicht gestellt, mit neuen Vorschriften zum Kapitalpuffer die Zahl der Anforderungen für die Branche zu verringen. Quarles zufolge soll das Regelwerk bis zur nächsten Runde der Bankenstresstests 2020 vorliegen. Quarles ist bei der US-Notenbank für das wichtige Thema Bankenregulierung zuständig. Die Veränderungen der US-Bankenregeln werden in der europäischen Finanzbranche genau verfolgt. Europas Banken befürchten, durch eine Lockerung der US-Regulierung im internationalen Wettbewerb ins Hintertreffen zu geraten.

(Reuters)