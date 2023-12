Was ist die Lösung?

Wir bei Wallee haben uns vor zwei, drei Jahren gesagt: Das geht einfacher. Unser Programmiererteam sitzt in der Schweiz. Es konnte sich schnell in die Problematik eindenken und entwickelte eine wesentlich benutzerfreundlichere Lösung. Unsere Customer-Experience orientiert sich am heutigen Tanken an Tankstellen. Die Handhabung ist allen wohl bekannt: An die Zapfstelle fahren, am Terminal die Kreditkarte, Apple oder Google-Pay hinhalten, und die Nummer der Zapfsäule eingeben, Stecker einstöpseln und laden. Wenn ich fertig bin, fahre ich wieder weg. So einfach geht das mit Pay-T.