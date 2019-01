Der Handelstag der Goldbach-Aktie ist dabei bereits am 1. Februar, wie die Werbevermarkterin am Freitag mitteilte. Nach der Übernahme durch Tamedia hat das Handelsgericht des Kantons Zürich am 15. Januar sämtliche sich noch im Publikum befindenden Goldbach-Aktien für kraftlos erklärt.

Seit Mittwoch ist das Urteil rechtskräftig. Die vormaligen Eigentümer der für kraftlos erklärten Goldbach-Aktien werden mit 35,50 Franken in bar pro Anteilsschein abgefunden. Das entspricht dem Preis, den die Tamedia in ihrem Übernahmeangebot geboten hatte.

(AWP)