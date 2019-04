Die Zustimmung der Aufsichtsbehörden vorbehalten wird die Bank ihren Anteil am Gemeinschaftsunternehmen Venture Credit Suisse Founder Securities Limited ("CSFS") von heute 33,3 auf 51 Prozent erhöhen.

Die Grossbank schiesse dazu weiteres Kapital in das Institut ein, das auf Dienstleistungen für den Kapitalmarkt spezialisiert ist, teilt die Credit Suisse am Montag mit. Die Beteiligung von Founder Securities an CSFS werde dadurch auf 49 Prozent sinken.

(AWP)