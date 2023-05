Nach der Talfahrt des Dollar gegenüber dem Franken von 0,94 auf 0,89 hat sich die US-Valuta in den letzten drei Wochen stabilisieren können. Strategen gehen allerdings davon aus, dass die Talfahrt in den nächsten Wochen wieder an Fahrt gewinnen könnte, weil bei der Diskussion um die US-Schuldenobergrenze vorerst keine Lösung in Sicht ist. Die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen hatte vor Wochenfrist gewarnt, dass den US-Behörden schon Anfang Juni das Geld ausgehen werde. Der Tag, an dem die Zahlungsunfähigkeit der USA eintreten könnte, wird als sogenanntes X-Datum bezeichnet.