Einige der gefragtesten Händler von Goldman Sachs wurden mit einer überraschenden Klausel konfrontiert, bevor sie ihre Leistungsprämien für 2020 einsammelten. Die Bank forderte die Mitarbeiter in ihrer Portfolio-Handelsgruppe auf, eine sechsmonatige Wettbewerbsverbotsklausel zu unterzeichnen, um Boni für das Super-Jahr zu erhalten.

Dies berichten Leute, die mit dem Vorgang vertraut sind. Damit wird es den Händlern erschwert, zu Rivalen überzulaufen. Diese Politik galt bereits für einige Führungskräfte in dieser schnell wachsenden Gruppe, deckt aber dem Vernehmen nach jetzt einen viel grösseren Kreis von Mitarbeitern ab.

Lukrativer Portfoliohandel

Zwar bereitet sich die Wall Street auf die Möglichkeit vor, dass die im letzten Jahr überschäumenden Märkte sich abkühlen. Die Führungskräfte im Handel können jedoch auf innovative Produkte bauen, die in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum verzeichnet haben. Besonders lukrativ ist der Portfoliohandel, in dem Körbe von Wertpapieren gebündelt sind. Und es ist ein Bereich, in dem Goldman laut Branchenbeobachtern schnell eine dominante Position erlangt hat.

Der Portfolio-Handel, der mit Aktien begann und auf die Unternehmensanleihemärkte ausgeweitet wurde, hilft Investoren, Wertpapierkörbe in Sekundenschnelle zu kaufen und zu verkaufen. Seine zunehmende Akzeptanz als Handelsstandard wurde durch das explosive Wachstum von börsengehandelten Fonds (ETFs) ermöglicht.

