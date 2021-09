Jos Dijsselhof sei an der Generalversammlung zum neuen Vorsitzenden des WFE-Working Committes gewählt worden, teilte die Börsenbetreiberin SIX am Donnerstag in einem Communiqué mit.

Dijsselhof übernehme für zwei Jahre die Leitung eines der zentralen Gremien innerhalb der World Federation of Exchanges (WFE). Das Working Committee setzt sich aus den Repräsentanten der Mitgliedsbörsen zusammen und berät den WFE-Vorstand über branchenrelevante Themen. Die WFE repräsentiert weltweit rund 250 Marktinfrastrukturanbieter.

(AWP)