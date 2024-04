Bilder und Posts von Frustrierten dominieren das Internet

Derzeit fluten Bilder und Videos von frustrierten Fans das Internet, die vergeblich für ihre Snoopy-Moonswatch angestanden sind, teils die halbe Nacht. In der Mall of the Emirates in Dubai kam es zwischen potenziellen Kunden, Kundinnen und Sicherheitsleuten gar zu wüsten Szenen und Tätlichkeiten. Die unschönen Bilder verdrängen die Aufnahmen jenes kleinen Teils der Kaufwilligen, die sich – wenigstens heute – zu den Happy Few zählen darf.